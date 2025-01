Italia-Grecia: Meloni, ‘a febbraio vertice intergovernativo a Roma’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “I rapporti tra Italia e Grecia sono ottimi. Io e Kyriakos Mītsotakīs siamo compagni di banco al Consiglio europeo, parliamo di molte materie sulle quali abbiamo un approccio comune: difesa, sicurezza, immigrazione, messa in sicurezza del territorio di fronte ai continui eventi climatici estremi”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“C’è in calendario un vertice intergovernativo, l’ultimo è del 2017 a Corfù, si terrà a Roma il 9 febbraio e l’obiettivo che ci diamo è mettere nero su bianco l’ampiezza di questa cooperazione con una dichiarazione congiunta e intese bilaterali su questioni di rilevanza come sicurezza e protezione civile”, ha spiegato la presidente del Consiglio.