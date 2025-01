Governo: Silvestri (M5s), ‘in tre ore Meloni non ho mai parlato di Sanità’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “In conferenza stampa la Presidente del Consiglio ha parlato per tre ore senza mai nominare la sanità, questo la dice lunga su quanto la Premier e il suo esecutivo siano lontani dai problemi del Paese”. Lo dice Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera.

“D’altronde, ad ulteriore riprova, c’è il fatto che, sull’aumento delle bollette e sulla situazione economica, la Premier è andata in evidente difficoltà. In più nella capigruppo appena conclusa il governo si è rifiutato di calendarizzare la PdL sugli extraprofitti bancari a mia firma. Quello di oggi è stato uno show che nulla ha a che vedere con i problemi quotidiani delle persone”, ha aggiunto Silvestri.