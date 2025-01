Governo: Misiani, ‘Meloni non risponde su bollette ma per Fdi è colpa dei giornalisti’

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “E’ curioso che per difendere i silenzi di Giorgia Meloni Fdi affermi che la Presidente del Consiglio ha solo risposto alle domande dei giornalisti. Non si può non rispondere alla domanda sul caro bollette, che è stata fatta, e poi accusare la stampa di non aver fatto le domande giuste e ignorare i veri problemi degli italiani. La Presidente del Consiglio oggi non stava facendo un comizio, ma parlava al Paese. Non è possibile che non trovi le parole, al di là delle domande, per parlare e dare una risposta alle preoccupazioni degli italiani sulle bollette, sulla sanità, sul costo del carburante”. Così Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.