Cittadinanza: Meloni, ‘governo si concentra su programma, no altra carne al fuoco’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Penso che questo governo si debba concentrare sulle materie che ha nel suo programma, non metterei altra carne al fuco. Dopo di che sono convinta che quella che c’è sulla cittadinanza sia un’ottima legge”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“L’Italia è una delle Nazioni che concede il maggior numero di cittadinanze ai minori” e “la soluzione o il tema da affrontare è il tempo per ottenere la cittadinanza una volta che hai il diritto per ottenerla”, ha spiegato la presidente del Consiglio.