Space X: Gasparri, ‘nessuna reticenza, tema tutela esiste indipendentemente da Musk’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Sul caso Starlink “credo che non ci sia nessuna reticenza, intanto il governo ha già detto che non c’è nessun contratto”. Lo ha detto il capogruppo di Fi in Senato, Maurizio Gasparri, lasciando i lavori della capigruppo.

“Il tema della banda larga nelle aree remote è un tema antico, molti fingono di non sapere che attualmente Tim ha ceduto la rete fissa a un fondo americano, per esempio”, ricorda l’azzurro: “Oggi c’è Musk, tra tre giorni non so che ci sarà…”. “Il tema della tutela dei segreti, la riservatezza delle banche date è un tema che già esiste, Indipendentemente da Musk, i satelliti lo rendono ancora più complicato, perché il mondo è difficile”, conclude.