Space X: Fratoianni, ‘no a affidare sicurezza nazionale a monopolista privato’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Ministro Crosetto mi ritengo soddisfatto a metà e preoccupato il doppio le devo dire la verità dalla sua risposta sui rapporti del governo italiani con le aziende di Musk , ci ha spiegato gli aspetti tecnici, ma ha omesso la questione fondamentale che è la ragione della nostra preoccupazione. La questione che stiamo ponendo sul tavolo non ha nulla a che fare con le idee politiche di Elon Musk o con le sue amicizie ma ha che fare con una questione fondamentale : in materia di infrastrutture strategiche, in materia di sicurezza nazionale e in materia di difesa, l’affidamento di uno Stato sovrano e sottoposto al controllo democratico ad un monopolista privato chiunque esso sia è un gigantesco problema politico”. Così Nicola Fratoianni di Avs replicando alle parole del ministro Crosetto nell’Aula di Montecitorio nel corso del question time, in cui Avs ha chiesto chiarezza nei rapporti fra governo di destra e le aziende di Elon Musk.

“Un problema gigantesco che riguarda noi, riguarda – prosegue l’esponente di Avs – il mondo intero, riguarda l’Europa. Noi pretendiamo che il nostro Paese sia in prima fila nel chiedere all’Europa un’accelerazione e l’investire di più, perché siano autonomi i proprietari e pubbliche, soprattutto, le infrastrutture strategiche su questioni così decisive”.

“Infine ne approfitto perché le chiedo anche uno sforzo in più un po’ fuori sacco, visto che è il ministro della difesa : quando torna a Palazzo Chigi, ne discuta con la presidente del consiglio Meloni che domani ha una conferenza stampa importante. Dite qualcosa sul fatto che l’uomo più potente del mondo, il nuovo presidente gli Stati Uniti ieri ha trovato il modo in pochi minuti di minacciare 2 o 3 Paesi sovrani, due di questi fanno pure parte della Nato, li ha pure minacciati di usare addirittura le armi. Sarebbe bene che il nostro Paese, il ministro della difesa, la presidente del consiglio dei ministri dicessero qualcosa di chiaro. Non vorrei che si arrivasse al punto che – conclude Fratoianni – io, Bonelli, Avs ci trovassimo costretti pensi un po’ a chiederle di aumentare la spesa militare per difenderci da Trump, ecco non ci faccia questo scherzo”.