Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La Conferenza dei capigruppo è convocata oggi a Palazzo Madama alle 15.30. Sul tavolo la questione votazione per l’elezione dei quattro giudici costituzionali mancanti a Palazzo della Consulta, per la quale è necessaria la convocazione del Parlamento in seduta comune, su cui le forze politiche in queste ore stanno cercando un accordo. Se si trovasse la quadra, la convocazione delle Camere dovrebbe essere il 14 gennaio.