Ritorna e in modo prepotente, sul piano dell’incidenza di situazioni bisogno e disagio, la questione dell’emergenza casa in città.

Il 2025 comincia con tre ordinanze sgombero emesse dal Comune capoluogo per immobili Acer Campania, riguardo occupazioni messe a segno lo scorso autunno da parte di tre donne.

