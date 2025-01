Iran: Silvestro (Fi), ‘liberazione Sala vittoria per l’Italia intera’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “La liberazione di Cecilia Sala rappresenta una vittoria per l’Italia intera e per quei valori di libertà e giustizia che non devono mai essere messi in discussione. Un grazie sincero va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti i professionisti della diplomazia e dell’intelligence italiana, che hanno lavorato con determinazione per riportare a casa una nostra connazionale. La tutela dei nostri cittadini, ovunque si trovino, è una priorità che il nostro Paese ha saputo dimostrare anche in questa delicata vicenda. A Cecilia Sala e alla sua famiglia va il mio più caloroso abbraccio”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.