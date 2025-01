Iran: Renzi, ‘un abbraccio ai genitori di Cecilia Sala’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Oggi è giorno di festa per tutta l’Italia e noi diciamo grazie a tutte le istituzioni, a cominciare dal signor Presidente della Repubblica che ha ricordato Cecilia Sala nel suo messaggio dell’ultimo dell’anno, a cominciare dalla Presidente del Consiglio dei ministri, a cominciare dai ministri che si sono occupati della vicenda, a cominciare dalle autorità dell’intelligence”. Così Matteo Renzi intervenendo in aula in merito alla liberazione di Cecilia Sala.

“Oggi si conferma una linea che in 70 anni nessuno ha mai messo in discussione. Quando c’è un italiano in pericolo all’estero, che ci sia un governo di destra o di sinistra, tutti insieme si lavora per riportarla a casa. Saremo felici se in queste ore le forze politiche dell’opposizione e della maggioranza rinunceranno a fare polemiche anche su questo e si stringeranno in un abbraccio intorno ai genitori di Cecilia Sala”.Prosegue Renzi.

“Una volta che un nostro connazionale è stato liberato nel 2014 in circostanze molto complesse, la mamma di quel connazionale, quando ebbe la notizia, mi disse è un nuovo parto per me. Io credo che oggi sia un nuovo parto per la mamma di Cecilia Sala, ma sia soprattutto un giorno di festa per questa brillante giornalista che tornerà a fare il suo mestiere in una Repubblica democratica che riconosce le differenze ma che nei momenti di difficoltà sa agire in modo unitario” ha concluso Renzi.