Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Ci siamo tutti uniti per la priorità assoluta che era la liberazione di Cecilia Sala. Voglio unirmi al ringraziamento al governo, alle donne e uomini dell’intelligence e la diplomazia che hanno con la loro determinazione e discrezione lavorato per ottenere il risultato. La liberazione di Cecilia Sala restituisce onore a tutto il Paese”. Lo ha detto in aula alla Camera Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd.