Rientro in clase con sorpresa per gli alunni della scuola dell’infanzia di Castelpagano. Da oggi, infatti, la stessa resterà chiusa a causa di un’infiltrazione.

A darne notizia è stata l’Amministrazione Comunale, che ha annunciato di aver emesso un’ordinanza sindacale di chiusura per i prossimi giorni, a causa di una infiltrazione di acqua dal terrazzo sovrastante la struttura. Come ha spiegato il sindaco Giuseppe Bozzuto nell’ordinanza, nella giornata di ieri l’ufficio tecnico comunale si è recato presso la struttura a causa di un’infiltrazione di cui era necessario capire l’origine.

