La rimonta da impazzire con cui la Strega ha spazzato via il Catania è stata ormai alle spalle. Il Benevento si riconnette sul campionato e, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, torna in campo per iniziare a preparare la prossima sfida, quella di domenica contro il Potenza. Match che per importanza non sarà seconda a quella con gli etnei, non solo per la classifica dei rossoblù, ma anche per ciò che propone il calendario.

