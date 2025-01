I consiglieri? Per ora non se ne parla. Il presidente Nino Lombardi intende far decantare la situazione di crisi alla Provincia. Dopo il flop certificato dalla mancata approvazione del Dup, con la prova provata che la fascia azzurra non gode più di una maggioranza, nulla si è mosso alla Rocca, complici il periodo festivo e l’assenza di Mastella, atteso per un confronto con i suoi, come notava qualche giorno fa il consigliere Nascenzio Iannace.

