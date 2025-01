Finito fuori carreggiata ribaltandosi su costone collinare non ripido a suo margine un camion sulla Strada Provinciale 110 in un tratto compreso nel territorio di Solopaca. Ferite non gravi per il conducente che ha corso un rischio molto forte, con tragedia sfiorata.

