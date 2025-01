Stellantis: Calenda, ‘Elkann in cda Meta? Non mi interessa, venga in Parlamento’

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “A John Elkann faccio i migliori auguri ma che sieda nel CdA di Meta non me ne può fregare di meno. Nel senso che io l’unica cosa che voglio è un piano credibile per Stellantis che in questo momento non c’è e soprattutto vorrei vedere Elkann in Parlamento a rispondere di quello che ha promesso, dei soldi che gli abbiamo dato e di quello che non sta facendo. Ho letto che ha dichiarato che il 2024 è stato un anno pieno di successi? Lo andasse a raccontare agli operai in cassa integrazione di Mirafiori o di Pomigliano”. Così Carlo Calenda parlando fuori Montecitorio.