E’ in continua evoluzione il quadro dei lavori pubblici a San Giorgio del Sannio. Opere in corso, cantieri pronti ad aprire e nuove programmazioni riempiono una tabella di marcia che, come abbiamo evidenziato in diverse occasioni, ha potuto contare sull’apporto del Pnrr, senza il quale sarebbe mancata una copertura economica tale da finanziare così tanti progetti.

Abbiamo chiesto al sindaco Giuseppe Ricci un aggiornamento sull’agenda, a cominciare dai cantieri pressoché terminati, che tuttavia necessitano dei decisivi passaggi finali.

Serbatoio in via Toppa: la struttura è stata realizzata, e per collegarla alla rete il Comune il 2 dicembre scorso ha incaricato la società Idraulica Giordano di fornire il materiale per l’allaccio. L’operazione vera e propria di collegamento, come ci ha spiegato Ricci, è stata eseguita il 30 dicembre dalla ditta appaltatrice della costruzione del serbatoio. Spettano ora ad Alto Calore le operazioni di riempimento e le verifiche di tenuta, senza le quali la struttura non può entrare in funzione e assicurare le sospirate ore extra di servizio idrico (durante le festività natalizie gli utenti si sono visti staccare l’erogazione dalle prime ore della sera, se non, causa guasti, anche dal tardo pomeriggio o di mattina).

