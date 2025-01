Russia: patriarca di Mosca, ‘l’Occidente odia il nostro Paese’

Mosca, 7 gen. (Adnkronos) – Il patriarca di Mosca Kirill ha accusato l’Occidente di “odiare” la Russia perché rappresenta “un percorso alternativo di sviluppo della civiltà”. “Siamo odiati dall’Occidente – ha spiegato durante la celebrazione della messa di Natale – perché proponiamo una via diversa, un percorso alternativo di sviluppo della civiltà”. I cristiani ortodossi in Russia celebrano il Natale il 7 gennaio secondo il calendario giuliano. Nel 2023, l’Ucraina ha firmato una legge che sposta il giorno delle celebrazioni natalizie al 25 dicembre, in modo simile al cristianesimo occidentale.

Durante la messa, Kirill ha benedetto le icone e le croci sulle quali sono incise le iniziali di Putin e che saranno inviate ai soldati russi che combattono in Ucraina, ha riferito ai media russi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.