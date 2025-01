Il Benevento continua a rimanere alla finestra per questa sessione di mercato invernale. Non si registrano grossi movimenti in casa di una Strega che ha la priorità innanzitutto di sfoltire l’organico a disposizione di Gaetano Auteri. In tal senso, il principale indiziato a salutare è Davide Agazzi per il quale però a parte un approccio dell’Ascoli non sono arrivate per il momento richieste interessanti.

