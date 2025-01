Nel valicare il nuovo anno, il campionato ha strizzato l’occhio al Benevento che si è regalato il miglior inizio di 2025 possibile ribaltando il Catania al ‘Vigorito’. E’ così che è ripartita di di slancio la Strega, dopo qualche giorno passato a ritemprarsi, ad azzerare i pensieri e a tirare a lucido i muscoli che, prima delle vacanze natalizie, erano apparsi decisamente stressati. Lo ha fatto con una vittoria importante, conquistata in una gara da montagne russe, in cui magari il risultato finale non ha reso giustizia e non ha dato un senso al buon lavoro fatto per oltre un’ora dagli ospiti, ma il successo dei giallorossi non è certamente arrivato per benevolenza astrale.

