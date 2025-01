Atto di rilievo per asseverazione disponibilità del quarto e ultimo lotto finanziario per percorso procedurale appalto “Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale”. Atto quello di determinazione, nel quadro appalto asseverato dalla società regionale Acamir, con aggiudicazione in favore del consorzio Artemide per finalizzare al definitivo completamento della Fondovalle Vitulanese e della fondamentale bretella di collegamento con la Statale Appia. Impegnata la somma di 14,565 milioni sul bilancio provinciale.

