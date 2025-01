A tappe forzate verso il bilancio. L’amministrazione comunale accelera, intende approvare la gestione delle entrate e delle spese dell’ente nel corso del corrente anno solare già in una seduta programmata per lunedì 13 gennaio. Ma, al momento, gli adempimenti ed i passaggi previsti non sono alle spalle, nonostante l’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, abbia depositato lo strumento di previsione già a metà dicembre.

