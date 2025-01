Con un talento così resta solo da aggiornare le cifre di partita in partita. Otto gol in campionato, sette entrando dalla panchina con un minutaggio ridotto. È sempre Eric Lanini il miglior marcatore del Benevento: numeri da capogiro per l’ex Reggiana, sempre più trascinatore della Strega. Una girata bellissima quella che ha rimesso i giallorossi in corsa, scatenando l’urlo di tutto lo stadio: “Questo gol mi rende felice e mi gratifica – ha confidato Lanini nel postgara – perché è stato un gol bello, cercato e che ha aiutato a cambiare le sorti della partita. È stato un match importante: forse quello che è mancato nel girone d’andata a parte a Trapani era la vittoria negli scontri diretti. Partire così nel 2025 ci dà uno sprint in più per ripartire al meglio e consolidare sempre di più la nostra posizione in classifica”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia