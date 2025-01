Di volontà. Di carattere. Di cuore. Ma anche con la mano di Auteri, le mani di Manfredini e soprattutto i piedi di Lanini e Simonetti. E’ così che il primo Benevento del 2025 è ripartito da dove aveva lasciato, ossia da una vittoria, tanto sofferta quanto pesante. Una rimonta da urlo con cui i giallorossi hanno spazzato via il Catania (3-2 il risultato finale) e hanno brindato al nuovo anno dando ulteriore linfa alle proprie ambizioni. La Strega, infatti, non solo è ripartita conservando il primo posto e il vantaggio di due e cinque punti sulle più immediate inseguitrici (vale a dire Monopoli e Audace Cerignola), ma ha anche eliminato dalla corsa alla promozione diretta gli etnei, dopo aver fatto altrettanto con il Trapani, e ha complicato ulteriormente la scalata alla vetta a cui continua ad ambire l’Avellino, ieri fermato sul pari a Giugliano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia