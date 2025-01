Partenza lenta per i saldi invernali, in linea con quanto già riscontrato lo scorso anno. La stagione della scontistica è infatti condizionata dalla concorrenza pervasiva dei canali di vendita on line ma anche delle anticipazioni delle vendite promozionali, con varie formule commerciali, ancora prima dell’inizio ufficiale della stagione al via nella giornata di ieri, 4 gennaio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia