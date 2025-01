Cede carreggiata, scatta parziale divieto di transito e sosta in via del Pomerio

Sulla base di relazione intervento della Polizia Municipale di Benevento e di personale tecnico servizio comunale Lavori pubblici con referto cedimento parziale sede stradale in via Del Pomerio, dal civico 43 e fino all’intersezione con Via Goduti e vista la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità connesso ed in attesa degli adempimenti del competente ufficio finalizzati a ordinare la messa in sicurezza della sede, istituito divieto di transito, sosta e fermata di veicoli e pedoni nel tratto di strada comunale interessata.

