Si confermano alti gli esborsi economici per l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento concernenti il ricorso a orario straordinario di lavoro per medici specialisti, vista l’inadeguatezza quantitativa delle piante organiche in servizio. Nuovo salasso per il Pronto Soccorso e i due presidi del Rummo e del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ con liquidazione di 141.660 euro.

