Le lezioni alle elementari e all’infanzia non riprenderanno il 7 gennaio.

Il motivo? Problemi al riscaldamento.

E’ quanto emerge da un’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Paduli Mimmo Vessichelli, dopo aver appreso di un guasto alla caldaia dell’impianto della scuola primaria e dell’infanzia in viale Libertà. Un intoppo “non riparabile nell’immediato per mancanza di pezzi di ricambio”, si legge nelle premesse del provvedimento.

