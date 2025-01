Subito un consiglio provinciale. All’ordine del giorno alcuni aspetti della programmazione, ad esempio, la riduzione delle spese per assunzioni inutili, risorse da dirottare alla manutenzione delle strade.

E’ Fratelli d’Italia ad incalzare Nino Lombardi, tramite un appello agli altri due gruppi che, oggi, costituiscono la maggioranza, 6 a 5 a vantaggio della triade FdI-Fi-Pd. Un appello finalizzato a far intendere al presidente che non può cullarsi sulla norma che lo mette al riparo dalla sfiducia. Dalla sfiducia ma non dalla paralisi o, peggio, dall’andare sistematicamente sotto.

Si fa sentire anche il Partito democratico, con un post del capogruppo alla Rocca Giuseppe Ruggiero.

