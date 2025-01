Persiste una situazione di turbolenza all’interno dell’Istituto penale per Minorenni di Airola, nuovamente al centro delle cronache per i gravi episodi verificatisi all’interno.

Lo torna a denunciare il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria per voce di Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale campano per il settore minorile.

“Ieri la Polizia Penitenziaria, nel corso di una perquisizione nell’Ipm – così De Rosa – ha rivenuto diversi grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, occultati all’interno di un armadietto in dotazione alla popolazione detenuta”.

