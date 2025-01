Buoni propositi, accompagnati da legittime ambizioni e dalla voglia di chiudere la stagione così come è stato chiuso l’anno: al comando della classifica. Per farlo, il Benevento continuerà a puntare forte sull’effervescenza della meglio gioventù e sull’affidabilità dei suoi leader, oltreché di un impianto di gioco ormai collaudato. A cui Gaetano Auteri non intende mettere mano, nemmeno per questo avvio di 2025 che potrà dire molto sulle prospettive della sua Strega.

