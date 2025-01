Iran: Schlein, ‘riportare Sala in Italia, governo ci coinvolga’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “La priorità di tutti adesso è ottenere la liberazione di Cecilia Sala e farla rientrare in Italia. Le notizie sulle sue condizioni sono preoccupanti, il governo si adoperi per far rispettare i suoi diritti fondamentali. Quello che è successo non è accettabile, a maggior ragione senza avere chiarezza sui motivi dell’arresto”. Così, in un’intervista alla Stampa, la segretaria del Pd Elly Schlein. “Deve essere chiaro – aggiunge – che chi calpesta la dignità di Sala sta calpestando la dignità dell’Italia”.

Con il governo “siamo in contatto – spiega -, chiediamo di essere coinvolti e informazioni sulle iniziative assunte per la sua liberazione. Fin dal primo momento noi abbiamo rispettato la richiesta di discrezione e offerta collaborazione, com’è giusto vista la delicatezza della situazione, ma è importante che ci sia condivisione con tutte le forze politiche in Parlamento”.