Iran: Maiorino (M5s), ‘Fi chiarisca dubbi, auspichiamo presto ritorno Sala in Italia’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Nel corso di una trasmissione televisiva in cui ho partecipato questa mattina, un esponente di Forza Italia, Salini, ha detto che nei due giorni e mezzo intercorsi tra l’arresto dell’ingegnere iraniano e quello di Cecilia Sala si sarebbe potuto fare di più. Una dichiarazione che lascia alquanto allibiti considerata anche la delicatezza della vicenda. Mi chiedo se all’interno dei partiti di centrodestra circolino altre informazioni rispetto a quelle consultabili in questi giorni e nelle ultime ore. Parole come quelle pronunciate da Salini lasciano intendere diversità di vedute rispetto all’operato del governo e di certo non sono un bel segnale soprattutto se provengono da esponenti dello stesso partito del ministro degli Esteri. Siamo molto preoccupati per le condizioni di detenzione della giornalista italiana. Confidiamo nel lavoro della diplomazia, auspichiamo chiarezza e che la liberazione di Cecilia Sala possa avvenire al più presto”. Così in una nota Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S Senato.