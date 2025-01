Governo: Meloni, ‘Schlein antagonista? Spetta ai cittadini deciderlo’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – È Elly Schlein la sua antagonista? “Spetta ai cittadini deciderlo, di certo non a me. Certo, credo che sia abbastanza naturale che qualcuno ci descriva come dirette antagoniste, visto che Fratelli d’Italia e il Partito democratico sono oggi le due principali forze politiche italiane. Ma, da qui alle prossime elezioni politiche, è difficile dire quale sarà il quadro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un’intervista a ‘7’, settimanale del ‘Corriere della Sera’.