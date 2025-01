“Ogni anno in Italia un grande numero di persone – molte delle quali giovanissime – perde la vita a causa degli incidenti stradali. Per contrastare questo tragico bilancio, il nuovo codice della strada ha previsto il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole, tramite corsi tenuti da personale esperto, al termine dei quali ai ragazzi che vi hanno partecipato saranno assegnati crediti aggiuntivi all’atto del conseguimento della patente. È decisivo sensibilizzare le nostre ragazze e i nostri ragazzi sull’importanza di una guida prudente, sicura, consapevole”: così, il consigliere Vizzi Sguera, che ieri mattina, in commissione, ha richiamato i colleghi su una delle novità più significative con l’aggiornamento del nuovo codice. Questi corsi extracurricolari di educazione stradale nelle scuole daranno diritto a due punti extra sulla patente. Questo incentivo mira a sensibilizzare i giovani, fin da subito, sul rispetto delle regole della strada. Da qui, la necessità di incentivare l’educazione in ambito scolastico, istituendo corsi extracurricolari di educazione stradale con la suddetta premialità finale. I corsi verranno introdotti intervenendo sull’articolo 230 del Codice della strada e saranno organizzati dalle Scuole secondarie di II grado, statali e paritarie.

