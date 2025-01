Una partita tra i Paperoni della Serie C. Al “Vigorito” Benevento-Catania sarà la sfida tra due delle tre squadre che spendono di più in stipendi in tutta la terza serie italiana. Siciliani padroni assoluti, con ben 11.629.177 euro destinati ai salari dei propri tesserati, contro i 9.729.036 della Strega, terza in questa speciale classifica. A dividerle sul podio delle società più ricche in termini di stipendi c’è un’altra squadra del girone C, l’Avellino, con 10.214.554 euro.

