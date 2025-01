Tragedia sfiorata nella notte di Capodanno per un 39enne di Ceppaloni.

A San Pietro Irpino, piccolo borgo limitrofo al confine amministrativo tra Irpinia e Sannio, frazione del territorio comunale di Chianche, un 60enne – secondo una prima ricostruzione – non avrebbe esitato a esplodere colpi di fucile dopo il danneggiamento di uno specchietto della sua auto da parte di alcune persone in strada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia