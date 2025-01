È stata una vigilia di Capodanno da incubo per migliaia di viaggiatori lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia. Nel pomeriggio di martedì 31 dicembre, il furto di cavi di rame a Telese Terme ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, causando ritardi fino a due ore e venti minuti per sette treni ad alta velocità e cinque regionali.

