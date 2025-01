Traffico influenze: Radicali, ‘su Alemanno giustizia a orologeria’

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Anche volendo è impossibile non vedere spropositata la misura del carcere inflitta a Gianni Alemanno, guarda caso nella notte del 31 dicembre”. Così Maurizio Turco e Irene Testa segretario e tesoriere del Partito Radicale.

“È necessario che i parlamentari della Repubblica intervengano con urgenza per riformare una giustizia che produce solo ingiustizia e che fa sempre più paura ai cittadini. Occorre adottare, per quanto istituzionalmente di loro competenza, tutte le misure necessarie volte a disinnescare la bomba ad orologeria che apprendisti artificieri della ‘certezza della pena’ hanno da tempo dolosamente innescato”.