Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Una delle priorità della Lega per questo 2025 è la rottamazione delle cartelle esattoriali”. Lo dice Matteo Salvini in una diretta social. “Il concordato preventivo non ha raggiunto l’obiettivo previsto, la rottamazione delle cartelle con rate decennali uguali e stabili ne tempo è una priorità della Lega”.