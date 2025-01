Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Se non ti piacciono gli italiani, torna da dove sei venuto. Se qualcuno in arriva in Italia e la sera di Capodanno va a fare casino a piazza Duomo e insulta l’Italia, gli italiani e i poliziotti: andale, torna da dove sei venuto. L’Italia non ha bisogno di voi”. Così Matteo Salvini in una diretta social.