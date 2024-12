Sanità: Bonelli, ‘con Meloni aumentano persone che rinunciano a curarsi’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Con il governo Meloni aumentano le persone che rinunciano al diritto alle cure a causa di problemi economici, delle lunghe liste di attesa e della difficoltà nel raggiungere gli ospedali. A certificarlo è il Cnel, secondo cui nel 2023, 4.5 milioni di persone, il 7,6 % degli italiani ha scelto di rinunciare alle prestazioni sanitarie. Sono numeri mostruosi, che smentiscono la propaganda del governo Meloni sulla sanità”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e Co-Portavoce di Europa Verde.

“La realtà dei fatti è che gli stanziamenti in manovra, sono assolutamente insufficienti. Altro che risorse record, questa destra favorisce la sanità privata, ed un’opera assurda come il ponte sullo stretto, per cui sono stati trovati 14 mld di €, ma le risorse per curare gli italiani non le trovano. In uno degli ultimi provvedimenti è stata prorogata l’applicazione dei criteri per accreditamento delle cliniche private”, conclude Bonelli.