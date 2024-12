Si chiude in maniera non tranquillizzante il 2024 sul fronte dell’escalation reati predatori ed in particolare i furti in abitazione. Due colpi consumati, in due dimore in contrada San Chirico, zona Olmeri, dove i malviventi dopo avere messo tutto sotto sopra hanno asportato oggetti di valore e denaro. Soltanto tentato invece il furto in un altra casa, dove lo scattare del sistema di allarme ha indotto i delinquenti alla fuga.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia