“Nel giorno della Vigilia di Natale, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro a Roma, dando inizio al Giubileo della Speranza, pellegrino tra i pellegrini “nel mondo e testimoni di pace”, “entriamo nel tempo della misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude”. Papa Francesco, con la bolla “Spes non confundit “, ha stabilito che oggi, domenica 29 dicembre, in tutte le cattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’Anno giubilare, senza aprire alcuna porta santa” quanto ricordato dalla Curia di Benevento.

