Manovra: Misiani, ‘va tutto bene? chiedetelo alla lega’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Il capogruppo della Lega al Senato, Romeo, ha dedicato la seconda parte della sua dichiarazione di voto in diretta tv a dire cosa manca e cosa non va bene nella legge di cui bilancio. Due considerazioni. La prima: i contrasti all’interno della Lega sono ormai un fatto pubblico. Vedremo con quali sviluppi. La seconda: la narrazione che tutto va bene e l’Italia fa meglio degli altri non regge più. E i primi a non crederci siedono tra i banchi della maggioranza”. Lo scrive sui social il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.