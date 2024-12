La rincorsa alla Juve Stabia, l’impresa interrotta ai playoff e il nuovo inizio davanti a tutti. Un 2024 da irraggiungibile per il Benevento: la classifica dell’anno solare incorona la squadra di Gaetano Auteri a cavallo dei due campionati, tra l’avventura della passata stagione e l’attuale prima metà di percorso, o poco più, affrontata da capolista. Ben 76 i punti raccolti dai giallorossi in 39 partite di stagione regolare: nessun club nel girone C è riuscito a tenere il ritmo della Strega, a restare aggrappato ai numeri dei sanniti.

