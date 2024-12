Finlandia: Berlino, ‘presunto sabotaggio è campanello d’allarme’

Berlino, 28 dic. (Adnkronos/Afp) – La Germania ha dichiarato che il presunto sabotaggio di un cavo elettrico sottomarino che collega Finlandia ed Estonia è stato un “campanello d’allarme” che ha richiesto nuove sanzioni da parte dell’Ue contro la “flotta ombra” russa. Il cavo Estlink 2, che trasporta l’elettricità dalla Finlandia all’Estonia, è stato scollegato dalla rete mercoledì, poco più di un mese dopo che due cavi per telecomunicazioni erano stati recisi nelle acque territoriali svedesi nel Baltico.

“Quasi ogni mese le navi danneggiano importanti cavi sottomarini nel Mar Baltico”, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock in una dichiarazione al gruppo mediatico Funke. “Gli equipaggi lasciano le ancore in acqua, le trascinano per chilometri sul fondale marino senza apparente motivo e poi le perdono quando le tirano su”, ha affermato. “È più che difficile credere ancora alle coincidenze. Questa è una chiamata urgente al risveglio per tutti noi”, ha aggiunto la Baerbock, sollecitando “nuove sanzioni europee contro la flotta ombra russa”, le navi che trasportano greggio e prodotti petroliferi russi nonostante gli embarghi imposti in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

La flotta rappresenta “una grave minaccia per il nostro ambiente e la nostra sicurezza” e viene utilizzata dalla Russia “per finanziare la sua guerra di aggressione in Ucraina”, ha affermato. Le autorità finlandesi hanno dichiarato giovedì di aver avviato un’indagine sulla petroliera Eagle S, salpata da un porto russo, nell’ambito di un’indagine sul “sabotaggio aggravato” del cavo Estlink. In risposta, la Nato rafforzerà la sua presenza militare nel Mar Baltico, ha affermato ieri il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte.