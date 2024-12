Un’arteria di poco superiore ai 2 chilometri per decongestionare il traffico in entrata e in uscita da Benevento in località San Vito. Partirà da contrada Serretelle, per la precisione l’inizio della strada è previsto lungo la Statale Appia, a circa 120 metri dal chilometro 258, mediante un primo svincolo a rotatoria, per sfociare nell’attuale svincolo a rotatoria di Santa Clementina che fungerà da smistamento per tutte le direzioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia