San Lorenzo Maggiore si prepara a ricordare il dottor Angelo Fasulo, ex sindaco e figura amata della comunità, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 70esimo compleanno. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 28 dicembre alle ore 17, presso la Sala Consiliare comunale, dove la memoria del compianto primo cittadino sarà onorata con la presentazione del romanzo Il Fardello di Teresa Simeone.

