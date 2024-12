Nel paese di Padre Pio è tutto pronto la 35esima edizione del Presepe Vivente. Oggi pomeriggio il taglio del nastro affidato a Filippo Barbano, sindaco di San Giovanni Rotondo.

L’intero gruppo dell’associazione Presepe Vivente presieduto da Daniela Fioretti ha completato il montaggio delle scena e definito gli ultimi ritocchi per le tre serate nel rione Castello. La pioggia dei giorni scorsi non ha fermato minimamente i volontari impegnati nel montaggio e l’allestimento della rappresentazione. Con l’avvicinarsi al grande evento, tanti gli accesi al sito internet dove è stato possibile acquistare i biglietti on line. “Per accedere”, hanno spiegato gli organizzatori fornendo i dettagli su ingressi e regole da seguire durante la manifestazione, “è necessario munirsi di biglietto d’ingresso.

